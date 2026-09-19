Fietsster en motorrijder gewond bij botsing in Berlicum

Een motorrijder en een fietsster zijn zaterdagmiddag gewond geraakt nadat ze met elkaar in botsing kwamen op de Hasseltsedijk in Berlicum.

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Het ongeluk gebeurde iets na vier uur. Het is onduidelijk hoe het ongeluk is gebeurd. De fietsster en de motorrijder kwamen met elkaar in botsing op de rijbaan.