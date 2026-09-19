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Fietsster en motorrijder gewond bij botsing in Berlicum
Een motorrijder en een fietsster zijn zaterdagmiddag gewond geraakt nadat ze met elkaar in botsing kwamen op de Hasseltsedijk in Berlicum.
Het ongeluk gebeurde iets na vier uur. Het is onduidelijk hoe het ongeluk is gebeurd. De fietsster en de motorrijder kwamen met elkaar in botsing op de rijbaan.
De fietsster en de motorrijder zijn met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe ernstig de verwondingen zijn.
Door de klap raakten zowel de motor als de fiets flink beschadigd. De Hasseltsedijk werd tijdelijk afgesloten.
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