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Fietser en fatbiker botsen op elkaar in Oss
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Een fietser en een fatbiker zijn zaterdagmiddag rond half vijf op elkaar gebotst op de Hertogensingel in Oss. De fietser kwam door de botsing ten val.
Omstanders die het ongeluk zagen gebeuren, schoten te hulp. De politie en een ambulance kwamen om hulp te verlenen.
Na controles bleek er niemand gewond te zijn geraakt. De man op de fiets droeg dan ook een helm. De fiets had wel behoorlijk wat schade opgelopen. Zo zat er een flinke slag in het achterwiel.
De politie heeft het ongeval verder afgehandeld met de betrokkenen.
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