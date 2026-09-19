Zilveren Draaginsigne uitgereikt aan Paul Evers

Paul Evers heeft het Zilveren Draaginsigne van de gemeente Geldrop-Mierlo ontvangen. De onderscheiding is hem uitgereikt tijdens een diner in Geldrop, ter ere van zijn afscheid bij Volleybal Competitie Geldrop Heren Recreanten.

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Op zaterdag 19 september heeft wethouder Mathil Sanders het eerste Zilveren Draaginsigne van de gemeente Geldrop-Mierlo uitgereikt aan Paul Evers. Dit gebeurde tijdens een feestelijk diner in restaurant Piazza Italia aan de Korte Kerkstraat in Geldrop, georganiseerd vanwege zijn afscheid bij Volleybal Competitie Geldrop Heren Recreanten.

Evers is sinds 1995 lid geweest van de competitie en vervulde jarenlang de rol van secretaris. In deze functie was hij verantwoordelijk voor de communicatie met de aangesloten verenigingen en speelde hij een centrale rol binnen het bestuur. Na het overlijden van de toenmalige voorzitter Ton Koning in 2019, nam Evers ook het voorzitterschap op zich. Hij leidde onder meer de Algemene Ledenvergaderingen en zorgde voor verspreiding van de verslagen.

Veelzijdige vrijwilliger

Naast zijn bestuurswerk organiseerde Paul Evers jaarlijks de bekerwedstrijden van Volleybal Competitie Geldrop Heren Recreanten, waarbij externe verenigingen de sportieve strijd met elkaar aangaan. Hij trad op als gastheer en zorgde voor de bekers die tijdens deze avonden werden uitgereikt. Zijn inzet en betrokkenheid maken hem een onmisbare kracht binnen de vereniging.

Vanwege zijn jarenlange bijdrage werd Evers op 1 juli 2026 benoemd tot erelid van de vereniging. Nu neemt hij afscheid en wordt zijn werk gevierd met deze bijzondere gemeentelijke onderscheiding.

Eerste Zilveren Draaginsigne

De uitreiking van het Zilveren Draaginsigne markeert een primeur voor de gemeente Geldrop-Mierlo. Deze onderscheiding is bedoeld voor personen die zich minimaal tien jaar op uitzonderlijke wijze en onbetaald hebben ingezet voor de lokale gemeenschap. Het kan worden toegekend voor bijdragen op sociaal, maatschappelijk, cultureel, sportief of economisch gebied, of voor unieke prestaties op nationaal of internationaal niveau.

Paul Evers ontvangt deze eerste Zilveren Draaginsigne als erkenning voor zijn onmisbare werk binnen de Geldropse volleybalcompetitie.