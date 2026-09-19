Man gestoken bij verblijf voor arbeidsmigranten in Velp

Bij een verblijf voor arbeidsmigranten aan de Basilius van Bruggelaan in Velp is zaterdagavond een man gewond geraakt bij een steekpartij. Dat meldde de politie kort na middernacht.

Rond halftwaalf rukten meerdere politie-eenheden uit naar Velp, evenals een ambulance. Het slachtoffer werd in de ambulance behandeld. Intussen gingen meerdere agenten, met onder meer een schild, samen met de hondengeleider het gebouw binnen. Vermoedelijk naar de ruimte waar de verdachte zich bevond.

Na de eerste behandeling van het slachtoffer gingen agenten in gesprek met zowel het slachtoffer als de verdachte om te horen wat er precies gebeurd was. Ook getuigen werden ondervraagd.

Vervolgens is het slachtoffer zonder spoed naar het Radboudumc in Nijmegen gebracht. Een agent ging met hem mee.