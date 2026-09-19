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Man gestoken bij verblijf voor arbeidsmigranten in Velp

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Het slachtoffer werd aan zijn steekwond behandeld in een ambulance (foto: Lucas Lammers/Persbureau Heitink).
Het slachtoffer werd aan zijn steekwond behandeld in een ambulance (foto: Lucas Lammers/Persbureau Heitink).

Bij een verblijf voor arbeidsmigranten aan de Basilius van Bruggelaan in Velp is zaterdagavond een man gewond geraakt bij een steekpartij. Dat meldde de politie kort na middernacht. 

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Geschreven door
Redactie

Rond halftwaalf rukten meerdere politie-eenheden uit naar Velp, evenals een ambulance. Het slachtoffer werd in de ambulance behandeld. Intussen gingen meerdere agenten, met onder meer een schild, samen met de hondengeleider het gebouw binnen. Vermoedelijk naar de ruimte waar de verdachte zich bevond.

Na de eerste behandeling van het slachtoffer gingen agenten in gesprek met zowel het slachtoffer als de verdachte om te horen wat er precies gebeurd was. Ook getuigen werden ondervraagd. 

Vervolgens is het slachtoffer zonder spoed naar het Radboudumc in Nijmegen gebracht. Een agent ging met hem mee. 

  • De steekpartij vond plaats bij een verblijf voor arbeidsmigranten aan de Basilius van Bruggelaan in Velp (foto: Lucas Lammers/Persbureau Heitink).
    De steekpartij vond plaats bij een verblijf voor arbeidsmigranten aan de Basilius van Bruggelaan in Velp (foto: Lucas Lammers/Persbureau Heitink).
  • De politie doet onderzoek naar de steekpartij in Velp (foto: Lucas Lammers/Persbureau Heitink).
  • Meerdere politie-eenheden rukten na de melding van de steekpartij uit naar Velp (foto: Lucas Lammers/Persbureau Heitink).

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