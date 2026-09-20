Automobilist gaat ervandoor na crash auto en haalt kentekenplaten snel weg

Een automobilist is er zaterdagnacht vandoor gegaan nadat deze met de auto gecrasht was tegen een lantaarnpaal naast de Turnhoutsebaan in Goirle. Dit gebeurde bij de rotonde met de Tijvoortsebaan. Voorbijgangers ontdekten de lege auto rond twee uur 's nachts.

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De bestuurder had, voordat deze ervandoor ging, de kentekenplaten nog snel van de auto gehaald.

De brandweer heeft met warmtebeeldcamera's in de buurt gezocht naar de bestuurder, maar deze was nergens meer te bekennen. De politie sloot de rotonde af voor het verkeer en doet onderzoek. Een berger nam de gecrashte auto mee.