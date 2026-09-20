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Automobilist gaat ervandoor na crash en haalt kentekenplaten auto snel weg

Aangepast
Een berger nam de in Goirle gecrashte auto mee (foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink).
Een berger nam de in Goirle gecrashte auto mee (foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink).

Een automobilist is er zaterdagnacht vandoor gegaan nadat deze met de auto gecrasht was tegen een lantaarnpaal naast de Turnhoutsebaan in Goirle. Dit gebeurde bij de rotonde met de Tijvoortsebaan. Voorbijgangers ontdekten de lege auto rond twee uur 's nachts. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De bestuurder had, voordat deze ervandoor ging, de kentekenplaten nog snel van de auto gehaald. 

De brandweer heeft met warmtebeeldcamera's in de buurt gezocht naar de bestuurder, maar deze was nergens meer te bekennen.

De politie sloot de rotonde af voor het verkeer en doet onderzoek. Een berger nam de gecrashte auto mee.

  • De politie sloot de rotonde bij Goirle af voor het verkeer en doet onderzoek (foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink).
    De politie sloot de rotonde bij Goirle af voor het verkeer en doet onderzoek (foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink).
  • De automobilist raakte een lantaarnpaal naast de Turnhoutsebaan in Goirle (foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink).

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