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Brand verwoest drie auto's in Tilburg-Zuid, politie doet onderzoek

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De brandweer bluste de auto's in Tilburg-Zuid (foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink).
De brandweer bluste de auto's in Tilburg-Zuid (foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink).

Drie auto's zijn zaterdagnacht door brand verwoest in Tilburg-Zuid. De eerste melding kwam vlak voor middennacht binnen bij de hulpdiensten. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Twee auto's stonden rond twaalf uur 's nachts in lichterlaaie aan de Dolomietenweide in Tilburg. Door de hitte smolt daar ook een deel van een schuur weg. 

Een paar uur later, rond twee uur, vatte ook een auto aan de Tourmaletstraat vlam. Dit is zo'n zeshonderd meter van Dolomietenweide vandaan. Buurtbewoners ontdekten de hoge vlammen en belden de brandweer. Toen die aankwam, was de auto al niet meer te redden. Een buurtbewoner verplaatste nog snel een auto in de buurt, maar die liep desondanks brandschade op.

De politie onderzoekt of er een verband is tussen beide branden.

  • Rond twee uur 's nachts vatte een auto aan de Tourmaletstraat vlam (foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink).
    Rond twee uur 's nachts vatte een auto aan de Tourmaletstraat vlam (foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink).
  • De brandweer had het druk met de autobranden in Tilburg-Zuid (foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink).
  • Twee auto's werden rond twaalf uur 's nachts door brand verwoest aan de Dolomietenweide in Tilburg (foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink).

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