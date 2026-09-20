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Fatbiker gewond bij val op fietspad in Breda, traumaheli landt bij KMA

Foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink.
Foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink.

Een fatbiker is zaterdagnacht gewond geraakt bij een val op het fietspad aan de Nieuwe Prinsenkade in Breda. Het ongeluk, waarbij niemand anders betrokken was, gebeurde rond halfvijf 's nachts. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Vanwege de ernst van de situatie landde een traumahelikopter op het terrein van de naastgelegen KMA-kazerne. Ook twee ambulances kwamen naar de Nieuwe Prinsenkade.

Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht.

  • Foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink.
    Foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink.
  • Foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink.

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