Korfbalvereniging Eymerick viert vijftigjarig jubileum in Heeze

KV Eymerick in Heeze heeft haar vijftigjarig jubileum gevierd met een groot feest. Leden, oud-leden en buurtgenoten kwamen samen voor sportieve activiteiten, een reünie en een officiële ceremonie. Het hoogtepunt was de benoeming van Coryta Penning tot erelid en de onthulling van een speciaal kunstwerk. De dag werd afgesloten met muziek en een gezamenlijke toost.

Gevonden voor jou

De jubileumdag begon met een nostalgische korfbalwedstrijd volgens de oude spelvorm met drie vakken. Iedereen die zin had om mee te doen, kon aansluiten. Daarnaast was er een variant op Crazy 88, een spel vol uitdagingen en opdrachten.

Terugblik en waardering

Tijdens het officiële moment sprak voorzitter Hans van de Vorst over de geschiedenis van KV Eymerick. De club werd vijftig jaar geleden opgericht door Wim Merck en heeft sinds de beginjaren een vaste plek op sportpark de Weibossen in Heeze. Van de Vorst bedankte de vrijwilligers en benadrukte de belangrijke samenwerking met andere verenigingen in het dorp.

Burgemeester Teun Heldens feliciteerde de club namens het gemeentebestuur en roemde de brede betrokkenheid van Eymerick. Volgens hem bereikt de vereniging meer mensen dan alleen haar leden, en speelt ze een rol in het verbinden van de gemeenschap. Ook wethouder Martin Mordang en korfbalbond KNKV spraken hun waardering uit.

Kunstwerk en muziek

Een speciaal kunstwerk, gemaakt door Evi van de Vorst, werd onthuld om het jubileum te markeren. Het werk laat KV Eymerick centraal zien, omringd door de samenwerkende verenigingen. Muzikale omlijsting kwam van fanfare Nicasius en tamboerkorps Net Als Toen. Wagenbouwgroep Ge wit ’t oit noit nie bood een T-shirt aan als aandenken.

Het officiële deel werd afgesloten met een toost op het vijftigjarig bestaan van de club. Daarna startte de reünie, waarbij jubilarissen met vijftig jaar lidmaatschap in het zonnetje werden gezet. Een bijzondere onderscheiding was er voor Coryta Penning, die werd benoemd tot erelid.

Feestelijke afsluiting

De dag eindigde met een feestavond waarop dj Koen van der Vorst voor de muziek zorgde. Leden, oud-leden en vrijwilligers vierden samen het jubileum met dans en gezelligheid. Zo sloot KV Eymerick een dag vol herinneringen, sport en verbondenheid op feestelijke wijze af.