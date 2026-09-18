FC Eindhoven wint thuis van FC Emmen

FC Eindhoven heeft FC Emmen verslagen met 3-1 in het Jan Louwers Stadion. De Brabanders scoorden via Rayan Buifrahi, Kevin van Veen en debutant Antonio Bazdaric. Het duel kantelde na een rode kaart voor de bezoekers. Door de winst blijft de thuisploeg ongeslagen in eigen huis.

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FC Eindhoven begon aftastend aan de wedstrijd, maar moest al vroeg alert zijn. Een gevaarlijke aanval van FC Emmen werd in de zesde minuut gestopt door verdediger Owen Renfrum. Niet veel later waren de Brabanders dicht bij de openingstreffer, al mislukte de afronding van Siegert Baartmans na een fraaie aanval.

In de 38e minuut kwam FC Eindhoven op voorsprong. Rayan Buifrahi kopte de bal voorbij de uitstormende doelman van FC Emmen en schoof deze beheerst in het doel. Kort na rust kwam FC Emmen op gelijke hoogte via Jack Cooper-Love, die een rebound eenvoudig binnentikte. Het keerpunt volgde in de 58e minuut toen Joshua Mukeh van Emmen rood kreeg na een handsbal.

Vrije trap zorgt voor ommekeer

Uit de daaropvolgende vrije trap liet Kevin van Veen zijn klasse zien door de bal spectaculair in de kruising te krullen: 2-1. FC Eindhoven bleef daarna de bovenliggende partij, met kansen voor onder andere Guus Beaumont. In de slotfase maakten drie spelers hun debuut voor de thuisploeg, waaronder Antonio Bazdaric.

Bazdaric zorgde in de blessuretijd voor de beslissing. Zijn eerste schot werd nog gekeerd, maar in de rebound scoorde hij de 3-1. FC Emmen probeerde met tien man nog te combineren, maar kwam niet meer tot een doelpunt. FC Eindhoven hield de controle tot het laatste fluitsignaal.

Volgende wedstrijd tegen NAC Breda

De volgende wedstrijd voor FC Eindhoven is op zaterdag 26 september. Dan speelt de ploeg tegen NAC Breda in het Rat Verlegh Stadion. Het duel begint om acht uur ’s avonds. FC Eindhoven staat na deze overwinning stevig in het midden van het klassement van de Keuken Kampioen Divisie.