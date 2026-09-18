FC Den Bosch verslaat Helmond Sport na flitsende start

FC Den Bosch heeft vrijdagavond in eigen huis Helmond Sport verslagen met 2-1. Binnen een kwartier stonden de Bosschenaren al twee keer op het scorebord, waarna Helmond Sport één keer wist te scoren. De wedstrijd bleef spannend, maar de stand veranderde niet meer.

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In het stadion van FC Den Bosch begon de thuisploeg sterk. Al na drie minuten kreeg Monzialo Barglan een kans, maar zijn schot werd gestopt door doelman Bergsen. Kort daarna wist Silvan Bröker de score te openen na een slimme variant op een hoekschop. De centrale verdediger tikte de bal in de doelmond achter de keeper: 1-0.

FC Den Bosch hield het tempo hoog. Een tweede hoekschop leverde een harde poging van Monzialo op, maar ook deze werd gekeerd door Bergsen. Boumassaoudi was vervolgens dicht bij een doelpunt met een schot richting de verre kruising, maar miste nipt. Helmond Sport sloeg daarna terug. Na twintig minuten belandde een lage voorzet ongelukkig via een FC Den Bosch-speler in eigen doel: 1-1.

FC Den Bosch herpakt zich

Vier minuten na de gelijkmaker kwam FC Den Bosch opnieuw op voorsprong. Mees Laros stuurde Monzialo met een lange bal richting het doel. De spits passeerde zijn verdediger en schoot via een Helmond Sport-speler raak. Na rust bleef FC Den Bosch aandringen. Fortes raakte de paal en ook de rebound van Monzialo trof geen doel.

Helmond Sport kreeg in de tweede helft weinig kansen om de stand gelijk te trekken. Het debuut van Giovanni Hessels voor FC Den Bosch was nog een klein hoogtepunt, maar verdere doelpunten bleven uit. De wedstrijd eindigde zoals die begon: met een overwinning voor de thuisploeg.

Volgende week zondag speelt FC Den Bosch uit tegen De Graafschap. Helmond Sport zal zich richten op een herstel na deze nederlaag.