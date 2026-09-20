Wibi Soerjadi breekt concert in Tilburg af door hoge temperatuur

Concertpianist Wibi Soerjadi heeft zijn optreden in de Concertzaal Tilburg zaterdagavond moeten afbreken. Door een technisch defect werkte het klimaatsysteem in de zaal niet naar behoren. Daardoor waren de temperatuur en luchtvochtigheid tijdens het concert uitzonderlijk hoog, legt de componist uit op zijn Instagrampagina.

Soerjadi speekt in zijn Instagrampost van een moeilijke beslissing . "Na Schubert/Tausigs Marche Militaire en de Mondschein Sonate van Beethoven voelde ik dat ik onder deze omstandigheden niet meer de kwaliteit kon leveren die ik van mezelf verlang."

Hij benadrukt dat wie hem kent, weet dat hij op het podium alles wil geven. "Muziek verdient volledige concentratie, vrijheid en overgave en mijn publiek verdient een topprestatie. Daarom heb ik besloten het concert niet voort te zetten."

Na overleg legde een vertegenwoordiger van de directie het publiek op het podium de situatie uit. Het concert zal worden verplaatst naar een nieuwe datum.

"Het spijt me oprecht voor iedereen die zaterdagavond naar Tilburg is gekomen", laat Soerjadi weten. Hij bedankt iedereen voor het begrip, de warmte en steun. "Ik hoop jullie allemaal terug te zien wanneer we dit concert onder de juiste omstandigheden alsnog kunnen beleven, zoals het bedoeld is."