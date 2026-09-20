Dag van de Mantelzorg in Vught

Op dinsdag 10 november worden mantelzorgers in Vught in het zonnetje gezet. Tijdens de Dag van de Mantelzorg zijn er twee bijeenkomsten, waar ontmoeting en waardering centraal staan.

Gevonden voor jou

Mantelzorgers spelen een belangrijke rol in het leven van mensen die extra ondersteuning nodig hebben. Zij bieden dagelijks hulp en zorg aan familieleden, vrienden of buren. Om hen hiervoor te bedanken, organiseert Vught de Dag van de Mantelzorg.

Er zijn twee bijeenkomsten gepland. De eerste vindt plaats van half drie tot vier uur ’s middags in De Speeldoos. Later op de avond, van half acht tot negen uur, is er een tweede bijeenkomst in HelvoirThuis. Beide locaties bieden een ontspannen sfeer om samen te komen en ervaringen te delen.

Ontmoeting en waardering

Tijdens de bijeenkomsten wordt stilgestaan bij de inzet van mantelzorgers. Er is gelegenheid om andere mantelzorgers te ontmoeten en te praten over wat zij voor anderen betekenen. De gemeente Vught wil met deze dag haar waardering tonen voor hun betrokkenheid.

Mantelzorgers in Vught kunnen zich aanmelden voor de bijeenkomsten. Het doel is om hen een moment van erkenning en rust te geven. De Dag van de Mantelzorg benadrukt hoe waardevol hun hulp is.