Bijna miljoen euro opgehaald voor kankeronderzoek van Catharina Ziekenhuis

Klimmen tegen Kanker heeft maar liefst 926.751 euro opgeleverd voor kankeronderzoek in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. "Werkelijk indrukwekkend", zegt een deelnemende arts. Ruim 500 deelnemers beklommen voor het ziekenhuis de Col de la Madeleine in de Franse Alpen.

Vier dagen lang (16-19 september) zetten deelnemers zich wandelend, hardlopend of fietsend in voor één gezamenlijk doel: een toekomst zonder kanker. Met iedere hoogtemeter en elke sponsorbijdrage werd geld ingezameld voor wetenschappelijk onderzoek via de Catharina Health Foundation.

De opbrengst van Klimmen tegen Kanker wordt ingezet voor innovatief onderzoek dat bijdraagt aan betere diagnostiek, behandelingen en overlevingskansen voor patiënten met kanker.

"Wat we deze week samen hebben bereikt, is werkelijk indrukwekkend. Dit hadden we vooraf niet durven hopen", zegt Johanne Bloemen, oncologisch chirurg, die stelt dat de eerste editie alle verwachtingen heeft overtroffen.

"Ruim 500 deelnemers, 80 teams, tientallen vrijwilligers en een grote groep donateurs en sponsoren hebben zich met hart en ziel ingezet voor dit doel. Namens alle onderzoekers, zorgverleners en patiënten willen we iedereen enorm bedanken. Dankzij deze betrokkenheid kunnen we blijven investeren in onderzoek dat levens verandert en patiënten perspectief biedt."