Twee Brabanders opgepakt voor neerschieten man in Nijmegen

Voor de mogelijke betrokkenheid bij het neerschieten van een man uit Nijmegen zijn twee Brabanders opgepakt. Het gaat om een 25-jarige man uit de gemeente Land van Cuijk en een 30-jarige man uit Vught, laat de politie weten. De twee werden aangehouden nadat zaterdagnacht rond vier uur 's aan de Rijnstraat in Nijmegen een man met een schotwond was gevonden.

Het slachtoffer is in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Binnen een uur konden agenten de verdachten in Nijmegen aanhouden. Zij bevonden zich toen bij een Esso-tankstation aan de Wijchenseweg. De auto van de verdachten is in beslag genomen.

Agenten zijn nog op zoek naar het vuurwapen dat de twee zouden hebben gebruikt. Het huis aan de Rijnstraat waar het slachtoffer beschoten werd, is afgezet. Daar vindt sporenonderzoek plaats.

Een politiewoordvoerder bevestigt dat het slachtoffer de bewoner van dit huis is. "We weten nog niet wat de aanleiding voor het schieten was, dat verhaal is nog niet compleet."

'Nooit problemen met die man'

Bij Omroep Gelderland laat een overbuurvrouw van het slachtoffer weten dat er 'nooit problemen zijn met die man'. "Ik had wel verwacht dat daar iets zou gebeuren. Er kwamen doorgaans mensen langs de deur om iets af te geven." De man zou er een jaar of vier wonen.