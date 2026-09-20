Burgemeester Davy Jansen eredeken Gilde St. Ambrosius

Burgemeester Davy Jansen heeft de titel eredeken gekregen bij Gilde St. Ambrosius. De ceremonie vond plaats op 19 september tijdens de Statiedag van het gilde in Loon op Zand.

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Burgemeester Davy Jansen is officieel benoemd tot eredeken van Gilde St. Ambrosius. Deze bijzondere titel werd hem toegekend tijdens de Statiedag, een jaarlijkse bijeenkomst van het gilde. De ceremonie vond plaats op 19 september.

Het gilde, dat in 1784 werd opgericht, begon oorspronkelijk als bijengilde en belangenvereniging voor imkers. De naam van de vereniging verwijst naar Sint Ambrosius, de patroonheilige van imkers, en herinnert aan de oorsprong van het gilde. Door de eeuwen heen heeft het gilde zich ontwikkeld tot een schuttersgilde met tradities zoals koningsschieten en prijsschieten.

Oude tradities behouden

Ondanks de veranderingen door de jaren heen, heeft Gilde Sint Ambrosius veel van zijn oorspronkelijke gebruiken behouden. Met een geschiedenis van meer dan 240 jaar is het een van de oudste verenigingen in Loon op Zand. Het gilde speelt nog altijd een belangrijke rol in de lokale cultuur.

De aanstelling van burgemeester Jansen als eredeken benadrukt de blijvende band tussen het gilde en de gemeenschap. Het gilde blijft zich inzetten voor het behoud van tradities en het versterken van de plaatselijke identiteit.