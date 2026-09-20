Stamboomcafé in Heeze biedt hulp bij familiegeschiedenis

Heemkundekring De Heerlijkheid Heeze-Leende-Zesgehuchten opent haar deuren weer voor het Stamboomcafé. Vanaf donderdagavond 24 september kunnen geïnteresseerden in de Heemkamer terecht met vragen over stamboomonderzoek en familiegeschiedenis.

Gevonden voor jou

Het Stamboomcafé is terug en richt zich op iedereen die meer wil weten over zijn familiegeschiedenis. Vrijwilligers van Heemkundekring De Heerlijkheid Heeze-Leende-Zesgehuchten helpen bezoekers op weg met onder andere stamboomonderzoek en het vinden van historische bronnen. Of je nu net begint of al jaren bezig bent, de vrijwilligers staan klaar om mee te denken.

De bijeenkomsten vinden plaats in de Heemkamer aan De Pompenmaker en beginnen met de eerste avond op donderdag 24 september. In het najaar volgen nog twee avonden, namelijk donderdag 29 oktober en donderdag 26 november. Alle avonden duren van zeven uur tot negen uur.

Ook op dinsdagavond

Naast het Stamboomcafé op donderdagavond is de Heemkamer ook op dinsdagavond geopend, van zeven uur tot negen uur. Op deze avonden kun je niet alleen terecht met vragen over stamboomonderzoek, maar ook over archeologie en streekgeschiedenis.

De Heemkamer is gevestigd aan De Pompenmaker 6 in Heeze. Meer informatie over de activiteiten van de heemkundekring is te vinden op hun website.