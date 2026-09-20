Inbraak krijgt bizarre wending: inbreker laat stuk van zijn vinger achter
Een inbraak bij zijn bedrijf in Veldhoven was voor Peerke al ellendig genoeg, maar daarna werd het verhaal pas echt bijzonder. De inbrekers gingen ervandoor, maar riepen even later naar Peerke dat hij een ambulance moest bellen. Niet de eigenaar, maar juist een van de inbrekers raakte die nacht iets kwijt: een ringvinger.
Donderdagnacht rond kwart over één werd de eigenaar van het timmerbedrijf wakker. Thuis kreeg hij een alarmmelding van zijn bedrijf. De beveiligingscamera's op het terrein hadden beweging geregistreerd. Hij trok zijn kleren aan en reed meteen naar zijn bedrijf.
"Ik dacht eerst dat ik te laat was. Toen ik aankwam met de auto, zag ik niemand. Maar toen ik doorliep naar de achterkant van mijn bedrijf, zag ik ineens twee jongens wegschieten", vertelt hij. De twee renden alleen precies de verkeerde kant op. Ze kwamen terecht op een doodlopend stuk van het terrein, met aan het einde een twee meter hoog hek. Peerke wist daarom dat ze niet zomaar weg konden komen.
"Hij riep naar mij dat ik de ambulance moest bellen. Hij ging helemaal tekeer."
Een van de twee inbrekers weet toch weg te komen door over het hek te klimmen, terwijl de ander achterblijft. "Ik riep: 'Ophoepelen nu, weg hier, ik wil jullie nooit meer zien!' Ik joeg de overgebleven jongen weg", vertelt hij.
Aan de voorkant van het bedrijf ziet hij even later de andere jongen, die over het hek was gevlucht, terugkomen. "Hij riep naar mij dat ik de ambulance moest bellen. Hij ging helemaal tekeer. Ik riep: 'Hoepel een eind op.' Ik zag iets van bloed aan zijn mond zitten, maar kon het niet heel goed zien."
Daarna gaan de twee ervandoor. "Ik besloot binnen nog even te zitten met een bakske koffie, om nog even bij te komen van dat alles." Als hij even later in de auto stapt en wegrijdt, ziet hij de twee jongens bij een ander bedrijf zitten. Ze lijken ergens op te wachten. "Bij een rotonde onderweg heb ik besloten toch terug te keren. Het voelde niet lekker dat die jongens daar nog zaten. Ik wilde toch even kijken", vertelt hij. Ondertussen heeft hij ook de politie gebeld.
"Ik dacht: nou, dat wordt dan wel een lekker avondje."
Als hij terugkomt, ziet hij een politiewagen bij een van de jongens staan. Peerke zet zijn auto aan de kant en doet zijn verhaal bij de agenten. Dan wordt ook duidelijk waarom een van de inbrekers eerder zo dringend om een ambulance riep: hij mist een flink stuk van zijn ringvinger.
Niet veel later arriveert een ambulance. Een van de ambulancemedewerkers vermoedt dat het ontbrekende stuk vinger nog op het terrein van Peerke moet liggen. "Ik dacht: nou, dat wordt dan wel een lekker avondje."
Met een zaklamp zoeken Peerke en de politie het terrein af, maar midden in de nacht vinden ze niets. De volgende ochtend bekijkt hij het twee meter hoge hek nog eens goed. Dan ziet hij dat er in een van de holle buizen van het hekwerk iets vastzit: een deel van de ringvinger van de inbreker. Vermoedelijk is die daar blijven haken en afgescheurd toen de jongen over het hek klom. "Ik maakte van bovenaf een foto, stuurde die naar de politie en zei dat ik de ringvinger had gevonden." Agenten komen daarna naar het bedrijf en nemen het gevonden lichaamsdeel mee.
Het is niet de eerste keer dat Peerke ongewenst bezoek krijgt. Precies een maand eerder ging het alarm van zijn bedrijf ook al af. Ook toen joeg hij inbrekers weg. Zij lieten daarbij een bakfiets achter, die hij vervolgens met een kettingslot vastzette. "Die staat hier nu al een maand. Ze zijn hem nooit meer komen ophalen."
Peerke vindt het vreemd dat juist bij zijn bedrijf wordt ingebroken. "We maken hier onder andere houten raamkozijnen en deuren. Ze kunnen wat oud ijzer meenemen, maar veel ligt hier niet."