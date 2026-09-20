Inbraak krijgt bizarre wending: inbreker laat stuk van zijn vinger achter

Een inbraak bij zijn bedrijf in Veldhoven was voor Peerke al ellendig genoeg, maar daarna werd het verhaal pas echt bijzonder. De inbrekers gingen ervandoor, maar riepen even later naar Peerke dat hij een ambulance moest bellen. Niet de eigenaar, maar juist een van de inbrekers raakte die nacht iets kwijt: een ringvinger.

Donderdagnacht rond kwart over één werd de eigenaar van het timmerbedrijf wakker. Thuis kreeg hij een alarmmelding van zijn bedrijf. De beveiligingscamera's op het terrein hadden beweging geregistreerd. Hij trok zijn kleren aan en reed meteen naar zijn bedrijf. "Ik dacht eerst dat ik te laat was. Toen ik aankwam met de auto, zag ik niemand. Maar toen ik doorliep naar de achterkant van mijn bedrijf, zag ik ineens twee jongens wegschieten", vertelt hij. De twee renden alleen precies de verkeerde kant op. Ze kwamen terecht op een doodlopend stuk van het terrein, met aan het einde een twee meter hoog hek. Peerke wist daarom dat ze niet zomaar weg konden komen.

"Hij riep naar mij dat ik de ambulance moest bellen. Hij ging helemaal tekeer."

Een van de twee inbrekers weet toch weg te komen door over het hek te klimmen, terwijl de ander achterblijft. "Ik riep: 'Ophoepelen nu, weg hier, ik wil jullie nooit meer zien!' Ik joeg de overgebleven jongen weg", vertelt hij.

Aan de voorkant van het bedrijf ziet hij even later de andere jongen, die over het hek was gevlucht, terugkomen. "Hij riep naar mij dat ik de ambulance moest bellen. Hij ging helemaal tekeer. Ik riep: 'Hoepel een eind op.' Ik zag iets van bloed aan zijn mond zitten, maar kon het niet heel goed zien." Daarna gaan de twee ervandoor. "Ik besloot binnen nog even te zitten met een bakske koffie, om nog even bij te komen van dat alles." Als hij even later in de auto stapt en wegrijdt, ziet hij de twee jongens bij een ander bedrijf zitten. Ze lijken ergens op te wachten. "Bij een rotonde onderweg heb ik besloten toch terug te keren. Het voelde niet lekker dat die jongens daar nog zaten. Ik wilde toch even kijken", vertelt hij. Ondertussen heeft hij ook de politie gebeld.

"Ik dacht: nou, dat wordt dan wel een lekker avondje."