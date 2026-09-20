Kevin van Deijne heeft na rallytitel nog een doel: 'Geschiedenis schrijven'

Kevin van Deijne heeft zijn gewenste titel in het Open Nederlands Rally Kampioenschap binnen. De 36-jarige Zeelander is tevreden, maar is vastberaden om dit seizoen geschiedenis te schrijven. “Nog nooit eerder won een coureur alle wedstrijden, dat ben ik wel van plan.”

Van Deijne kon feest gaan vieren nadat hij als derde eindigde in de Eurol Hellendoorn Rally. Maar omdat winnaar Grégoire Munster en nummer twee Bernhard ten Brinke profs zijn die in andere klassen meerijden, was de Zeelander de snelste Open Nederlands Kampioenschap (ONK)-coureur. “Uitrijden was voldoende voor de nationale titel, maar ik wilde per se voor de winst gaan. Het was een enorme verrassing dat bij de laatste proef allemaal bekenden stonden met champagne en bedrukte shirts. We hebben het goed kunnen vieren”, zegt Van Deijne.

De Zeelander mag samen met navigator Lisse Bakker nu al terugkijken op een geslaagd seizoen. Een seizoen met de ONK-titel en met de winst van de ELE Rally, nadat hij al meerdere keren tweede of derde was geworden.

"We analyseren iedere proef volledig."

“We zijn erg intensief bezig om een zo hoog mogelijk niveau te halen”, verklaart Van Deijne over het succes. “Natuurlijk heb ik een berg aan ervaring, maar we analyseren ook iedere proef volledig. Waar kan het sneller en wat moeten we anders doen. Door zo’n intensieve voorbereiding hebben we flinke stappen gezet.” Het seizoen is pas helemaal geslaagd als Van Deijne en Bakker volgende maand ook de snelste zijn in de Twente Rally. “Het is ons belangrijkste doel om alles te winnen, dat heeft nog niemand eerder gepresteerd. We willen graag geschiedenis schrijven.” Ook als de achtste rally wordt gewonnen, blijft Van Deijne hongerig naar meer. “We rijden dit kampioenschap ook in bijvoorbeeld Duitsland, dat is een heel sterk veld met Europese toppers. Er valt voor ons nog snelheid te winnen, het zit ‘m vaak in details. Het is realistisch om dat te beheersen en richting dat niveau te gaan.”

Klik op 'Accepteren' om de cookies van Instagram te accepteren en de inhoud te bekijken. Accepteren

Dakar Rally



Kevin is de zoon van voormalig Dakar Rally-coureur Tonnie van Deijne. Eerder zei hij tegen Omroep Brabant dat deelname aan de wereldberoemde rally nog niet concreet op zijn wensenlijst staat. “Het is er vroeger voor de grap weleens over gegaan. Mijn broer en ik in de auto, mijn vader als teammanager. Ik sluit het niet uit, maar het staat nu niet in mijn vizier. Mijn focus ligt op racen in eigen land, daar wil ik me verder in ontwikkelen."