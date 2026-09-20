Nina kon geen plek voor eigen bakkerij vinden, nu bakt ze broden op wielen

Sinds Nina Dickens (32) en haar man Joop (35) twaalf jaar geleden in Den Hout kwamen wonen, droomden zij van het openen van een eigen bakkerij. Maar een pand vinden, bleek een grote uitdaging. Daarom besloot het bakkerskoppel een oude verkoopwagen om te bouwen tot een bakkerij op wielen. "Het is passen en meten, maar dan kom je er wel uit", lacht Nina.

Al op de bakkersopleiding waar Nina en Joop elkaar ontmoetten, droomden zij van een eigen bakkerij. Toen zij twaalf jaar geleden in Den Hout kwamen wonen, wisten zij het zeker. "We hadden altijd het idee om hier een bakkerij te beginnen", vertelt Nina. Toch kwam het plan moeizaam van de grond. "De panden in het dorp zijn al beperkt. Dan moet je ook nog de juiste vergunningen krijgen en het bestemmingsplan moet kloppen. Daar kwamen we niet uit." En dat terwijl het dorp stond te springen voor de plannen van Nina en Joop. De enige bakker in Den Hout is een paar jaar geleden gestopt. "Op bijna ieder feestje vroegen mensen wanneer we een bakkerij zouden beginnen. Ook in het maandelijks dorpsblad stond in bijna ieder interview met nieuwe bewoners dat ze hoopten op een bakker."

"En toen zagen we de kerstshow in het tuincentrum."

Het stel kreeg kinderen en werkt bij bakkerijen in de omgeving, maar de droom bleef bestaan. "En toen zagen we bij de kerstshow in het tuincentrum ineens een lichtgevend bakkerijwagentje staan met een meisje met rood haar erin, net als ik", lacht Nina. "Toen dachten we: waarom doen we dat niet gewoon." Het duurde niet lang voor Joop een oude verkoopwagen op de kop wist te tikken en om wist te toveren tot een bakkerij op wielen van 4 bij 2 meter. "Koelingen, een koelwerkbank, vriezer, oven, rijskastje, deegkneder en kasten. Het is heel krap, maar ik heb alles wat ik nodig heb", zegt ze trots. En zo bakt Nina sinds vijf weken desembroden, hartige snacks, croissants, koffiebroodjes, worstenbroodjes en nog veel meer lekkernijen in haar eigen straat én midden in het centrum van Den Hout. En de mede-dorpelingen weten de mobiele bakkerij goed te vinden.

"Lange rijen en snel uitverkocht."

"De eerste weken stonden er lange rijen. Ik bak nog niet zoveel, omdat ik maar één oven heb dus mensen moesten toen lang wachten en ik was snel uitverkocht", vertelt Nina. Op deze druilerige zondag is het een stuk rustiger. Toch komen er af en aan dorpelingen verse baksels halen. "Het is een goede toevoeging", zegt een vrouw. Een man die alvast een frikandelbroodje probeert in de rij sluit zich daar bij aan. "Ik miste een bakker. Nu kan ik als ik niks in de vriezer heb even gauw langs Nina. Het is altijd goed spul", lacht hij met volle mond. Even wennen is het wel voor de bakker die ook nog drie dagen in de week bij een andere bakkerij werkt. "Je bent de hele week bezig met de voorbereidingen voor het weekend. Het is hard werken, maar aan het einde van de dag ben ik voldaan."