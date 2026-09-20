Herdenking bevrijding Lieshout vrijdag bij oorlogsmonument

Vrijdag 25 september wordt in Lieshout de bevrijding van 1944 herdacht. De dorpsraad en basisschoolleerlingen organiseren een bijeenkomst bij het oorlogsmonument in het Prinsenhof.

Gevonden voor jou

De bevrijding van Lieshout op 18 september 1944 wordt beschouwd als een belangrijk moment in de lokale geschiedenis. Hoewel deze datum 'officieus' is, vanwege nog enkele schermutselingen daarna, markeert het de terugkeer van vrijheid na de Duitse bezetting. De herdenking vindt plaats om half twee ’s middags en wordt dit jaar weer georganiseerd door het herdenkingscomité.

De bijeenkomst is bedoeld om stil te staan bij het belang van vrijheid, zeker in een tijd waarin oorlog en conflicten wereldwijd nog steeds actueel zijn. Volgens de dorpsraad is het belangrijk om te blijven herdenken, zodat de gruwelen van oorlog niet worden vergeten. Vrijheid is volgens hen meer dan alleen de afwezigheid van oorlog.

Leerlingen dragen bij

De herdenking wordt geopend met een welkomstwoord. Kinderen van kindcentrum de Sprankel leveren daarna een bijdrage, gevolgd door een gedicht. Vervolgens worden bloemen gelegd bij het oorlogsmonument. De bijeenkomst wordt afgesloten met een Taptoe en een slotwoord. Iedereen is welkom om deze plechtigheid bij te wonen.

Sociale verbinding

De dorpsraad benadrukt dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Door de bevrijding jaarlijks te herdenken, wordt het belang van deze historische gebeurtenis onderstreept. Het samenkomen tijdens deze bijeenkomst zorgt bovendien voor bezinning en versterkt de sociale banden in het dorp. Ook na 82 jaar blijft de bevrijding een moment om te koesteren.