Verdachte (24) opgepakt na steekpartij bij verblijf voor arbeidsmigranten

Een 24-jarige man is in de nacht van zaterdag op zondag aangehouden als verdachte na een steekpartij in Velp. Aan de Basilius van Bruggelaan zaterdagavond een 25-jarige man neergestoken. De mannen hebben beiden geen vaste- woon of verblijfplaats.

Het voorval vond plaats bij een verblijf voor arbeidsmigranten. Op het moment dat de politie arriveerde, vond ze daar het tweetal. Een van de twee is later als verdachte aangehouden. Het slachtoffer raakte gewond aan zijn gezicht en been en is naar het ziekenhuis gebracht.

Ook de verdachte liep verwondingen op aan zijn gezicht. Hij zit nog vast en wordt verhoord. Het onderzoek naar de steekpartij loopt nog.

Bewapend met schild en hond

Meerdere politie-eenheden rukten zaterdagavond rond half twaalf uit, net als een ambulance. Agenten gingen het gebouw in, op zoek naar de verdachte. Bewapend met onder meer een schild en een hondengeleider.

Bekijk hieronder de beelden na de steekpartij in Velp: