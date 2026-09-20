Valkenswaard staat tijdens bloemencorso stil bij de mooiste geluksmomenten

Twaalf corsowagens trokken zondagmiddag door Valkenswaard tijdens het jaarlijkse bloemencorso. Dit jaar stond alles in het teken van het thema 'Koning te rijk': dingen waar je gelukkig van wordt. De deelnemers prikten zo'n 2,5 miljoen dahlia's één voor één op de wagens.

Burgemeester Corine van Overdijk loopt stralend rond op het evenement. De sfeer is goed: de zon laat zich zien en langs het parcours staat het vol met mensen. De burgemeester maakte de afgelopen dagen een ronde langs de bouwtenten en prikte zelf ook een paar bloemen op de wagens. "Als je ziet wat voor een energie daar heerst en hoeveel creativiteit er is...", zegt ze met bewondering in haar stem. Een favoriete wagen heeft ze niet. "Ik vind ze allemaal fantastisch. De buurtschappen verschillen natuurlijk in grootte, maar ze hebben allemaal gedaan wat ze konden." Volgens Van Overdijk past het thema goed bij de sfeer van het evenement. "Het moment waarop je je helemaal gelukkig en blij voelt, dat hebben al die buurtschappen op hun eigen manier uitgebeeld. En ja, ik voel me nu natuurlijk ook een beetje koning te rijk", zegt ze trots.

Buurtschap Wilhelmina met hun wagen, waarop schaars geklede dames de show stelen (foto: Ruud Ritzen).

Bij het corso gaat het om meer dan de indrukwekkende, kleurrijke bouwwerken alleen: er komt ook een stukje toneelspel bij kijken. De deelnemers op de wagens zitten helemaal in hun rol, zoals de schaars geklede dames op de wagen 'Sweet Dreams' van buurtschap Wilhelmina. Twee vrouwen uit het publiek maken enthousiast foto's van de wagen. "Lijkt mij veel te koud", grapt een van hen. Ze vervolgt: "We zijn helemaal uit Duitsland hier naartoe gekomen. Daar woon ik nu, maar ik ben geboren in Valkenswaard." Sommige wagens zorgen voor een extra beleving. Rondom een wagen die is ingericht als snoepwinkel hangt een zoete geur. Bezoekers krijgen snoepjes toegestopt en kinderen van het buurtschap genieten van een lolly, al schommelend op schommels die aan de wagen hangen. “Welkom in mijn snoepwinkeltje!", roept een man met een hoge paarse hoed en paarse slipjas. "Colaflesjes, banaantjes, zuurstokken, suikerspinnen. Roept dat nou geen herinneringen op naar vroeger, dat je met centjes in de hand naar de snoepwinkel ging om iets lekkers uit te kiezen? Vandaag mag je je weer het kind in de snoepwinkel voelen!"

De wagen van buurtschap Oud Dommelen (foto: Wesley van Bree).