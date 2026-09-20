Auto's botsen op elkaar in Oisterwijk: twee gewonden

Een man en een vrouw zijn zondagmiddag gewond geraakt bij een botsing tussen twee auto's aan de Oirschotsebaan in Oisterwijk. Volgens getuigen ging het mis bij een inhaalactie, waarna de auto's op elkaar knalden.

Een van de auto's ramde vervolgens een boom en kwam op het fietspad terecht.

Snelle inzet hulpdiensten

Een traumahelikopter kwam in de lucht, maar hoefde niet te landen. Ook drie ambulances en de politie kwamen naar de plek.

Het is nog niet bekend hoe ernstig de man en vrouw gewond zijn geraakt. De politie onderzoekt het ongeluk en praat met getuigen.

Veel brokstukken

Of de andere auto schade heeft opgelopen, is niet bekend. Op straat lagen veel brokstukken en de weg werd tijdelijk afgesloten.