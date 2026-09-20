Man en vrouw gewond na botsing tussen twee auto's in Oisterwijk

Een man en een vrouw zijn zondagmiddag gewond geraakt bij een ongeluk aan de Oirschotsebaan in Oisterwijk. Volgens verschillende getuigen zou er sprake zijn geweest van een inhaalactie waarna twee auto's op elkaar botsten.

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Een van de auto's ramde vervolgens een boom en kwam op het fietspad terecht. Een traumahelikopter werd opgeroepen maar hoefde niet te landen, ook drie ambulances en politie kwamen naar het ongeval.

Het is niet bekend hoe ernstig gewond de man en vrouw zijn. De politie onderzoekt het ongeluk en spreekt met getuigen. Of de andere auto schade op heeft gelopen, is niet bekend. Op straat liggen veel brokstukken, de weg is afgesloten.