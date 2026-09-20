Scooter gaat in vlammen op in parkje in Den Bosch

De brandweer is zondagavond uitgerukt voor een brandende scooter aan de Kloosterlaan in Den Bosch. Het voertuig lag in een parkje en ging volledig in vlammen op.

De brandweer kreeg iets na zeven uur melding van de brand. Bij aankomst stond de scooter al volledig in brand.

Volgens omstanders lag de scooter al eerder in het parkje. De kappen van de scooter zouden al beschadigd zijn geweest en er zouden andere spullen bij hebben gelegen. Getuigen vertelden dat ze daarvan eerder melding hadden gemaakt bij de politie.

Op het moment van de brand had de scooter geen kentekenplaten meer. Of het voertuig gestolen was, is niet bekend.