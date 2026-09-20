PSV verliest van FC Twente na vroege blessure Pepi

PSV heeft zaterdag met 3-2 verloren van FC Twente in Enschede. Hoofdcoach Peter Bosz geeft aan dat zijn ploeg de controle verloor na de vroege blessure van Ricardo Pepi. Volgens Bosz was het vooral in de tweede helft lastig om goed te verdedigen.

Gevonden voor jou

De wedstrijd tussen PSV en FC Twente begon goed voor de Eindhovense ploeg, maar een vroege blessure van Ricardo Pepi zorgde voor problemen. Pepi moest al snel het veld verlaten, waarna PSV moeite had om het spel weer onder controle te krijgen. “We moesten zoeken in het druk zetten en doordekken,” verklaarde coach Peter Bosz.

Het eerste doelpunt van FC Twente kwam snel na de blessure van Pepi, maar PSV wist zich te herpakken en maakte twee doelpunten via Guus Til. Toch ging het in de tweede helft opnieuw mis. FC Twente scoorde twee keer, waarvan één doelpunt voortkwam uit een hoekschop waar de organisatie bij PSV niet goed stond.

Problemen bij verdedigen

Bosz was kritisch op de manier waarop PSV verdedigde. Hij benadrukte dat zijn ploeg de bal vaak liet stuiteren en niet goed genoeg stond bij het tweede en derde tegendoelpunt. “Bij het derde doelpunt stond de uitvoering niet goed, ondanks dat de organisatie er wel was,” aldus Bosz.

Ook Mauro Júnior, speler van PSV, zag een verschil tussen de eerste en tweede helft. “In de eerste helft speelden we goed voetbal en hadden we controle, maar in de tweede helft ontbrak dat grotendeels. Kansen om uit te lopen kregen we, maar die grepen we niet,” zei hij.

Spannende titelrace

PSV staat aan het begin van een spannende competitie, waarin volgens Bosz vijf ploegen kans lijken te maken op de titel. De coach denkt dat er dit seizoen een groot gat kan ontstaan onder de topploegen. Na de interlandbreak van drie weken wacht er een druk programma, maar Bosz ziet dit als een uitdaging die PSV aankan.

Mauro Júnior vertrekt binnenkort naar Brazilië om zich voor te bereiden op zijn debuut bij het nationale elftal. Hij kijkt uit naar de nieuwe ervaring en hoopt speelminuten te maken. Ondertussen zal PSV zich moeten herpakken om weer punten te pakken in de Eredivisie.