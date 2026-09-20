Schietpartij in Rosmalen: schoten gehoord bij vechtpartij

Bij een vechtpartij aan de Bernadettestraat in Rosmalen zijn zondagavond schoten gelost. De politie is ter plaatse.

De politie kreeg iets na acht uur melding van mensen uit de omgeving dat er schoten waren gehoord.

"Voor zover bekend raakte niemand gewond", schrijft de politie op X.

De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. De mensen die betrokken waren bij de vechtpartij zijn volgens een woordvoerder van de politie ter plaatse niet meer gezien.

Er wordt in de buurt gesproken met getuigen en er worden beelden van camera's bekeken.