Vechtpartij in Rosmalen: schot gelost met alarmpistool

Bij een vechtpartij aan de Bernadettestraat in Rosmalen is zondagavond een schot gelost met een alarmpistool. De politie meldde eerder dat er meerdere schoten werden gehoord.

De politie kreeg iets na acht uur melding van mensen uit de omgeving dat er meerdere schoten zouden zijn gelost tijdens een vechtpartij. Rond middaguur meldt de politie dat er waarschijnlijk een alarmpistool is gebruikt. Daarmee zou een enkel schot zijn gelost.

Er zijn geen gewonden gevallen. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. De mensen die betrokken waren bij de vechtpartij zijn volgens een woordvoerder van de politie ter plaatse niet meer gezien.

Er wordt in de buurt gesproken met getuigen en er worden beelden van camera's bekeken.