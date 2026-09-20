Meerdere belletjes naar brandweer door grote vlam bij Shell Moerdijk
Bij de Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid zijn meerdere meldingen binnengekomen over een grote vlam die van verre afstand te zien is. Die vlam is ontstaan omdat er een storing is bij Shell Moerdijk.
Shell moet vanwege de storing affakkelen, daardoor ontstaat er een grote vlam die soms ook te horen is.
De veiligheidsregio geeft aan dat het affakkelen niet gevaarlijk is voor de gezondheid. Het licht en het geluid kunnen wel hinderlijk zijn. "Het is niet nodig om dit te melden bij 112", schrijft de veiligheidsregio in een verklaring op hun website.
Het licht en het geluid is naar verwachting tot maandag 21 september aan het einde van de middag te zien en te horen.
Er komen meldingen vanuit de wijde omgeving, zo zijn er bewoners in Rotterdam die zich op X afvragen wat er voor fel licht brandt.
In juni moest Shell ook affakkelen, ook toen kwamen er meerdere meldingen binnen bij de meldkamer van 112.
Wat is affakkelen?
Een fakkel is een stalen toren met in de top een brander met waakvlam. Fabrieken zoals die op het haven- en industrieterrein Moerdijk hebben standaard zo'n fakkelsysteem. Met zo'n fakkelsysteem voeren ze brandbare gassen veilig en milieuverantwoord af, is te lezen op de website van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.
Het affakkelen wordt toegepast bij storingen in het proces en bij onderhoudswerkzaamheden. Je ziet dan een fel licht en je hoort een brommend geluid. Ook is er soms zwarte rook zichtbaar. Je hoeft als omwonende niets te doen. Volgens de Veiligheidsregio levert het geen gevaar op voor de volksgezondheid.