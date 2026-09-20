Meerdere belletjes naar brandweer door grote vlam bij Shell Moerdijk

Bij de Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid zijn meerdere meldingen binnengekomen over een grote vlam die van verre afstand te zien is. Die vlam is ontstaan omdat er een storing is bij Shell Moerdijk.

Shell moet vanwege de storing affakkelen, daardoor ontstaat er een grote vlam die soms ook te horen is.

De veiligheidsregio geeft aan dat het affakkelen niet gevaarlijk is voor de gezondheid. Het licht en het geluid kunnen wel hinderlijk zijn. "Het is niet nodig om dit te melden bij 112", schrijft de veiligheidsregio in een verklaring op hun website.

Het licht en het geluid is naar verwachting tot maandag 21 september aan het einde van de middag te zien en te horen.

Er komen meldingen vanuit de wijde omgeving, zo zijn er bewoners in Rotterdam die zich op X afvragen wat er voor fel licht brandt.

In juni moest Shell ook affakkelen, ook toen kwamen er meerdere meldingen binnen bij de meldkamer van 112.