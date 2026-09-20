NAC wint met 1-2 van De Graafschap

NAC heeft zondagavond met 1-2 gewonnen van De Graafschap in Doetinchem. Kamal Sowah maakte zijn rentree na een periode vol persoonlijke uitdagingen, terwijl coach Rick Kruys tevreden was over de inzet, maar ook verbeterpunten zag.

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Met een overwinning op De Graafschap heeft NAC een belangrijke driepunter gepakt. Het duel in Doetinchem eindigde in 1-2, dankzij doelpunten en een sterke teamprestatie. Voor Kamal Sowah was het een bijzondere wedstrijd, omdat hij na een periode van persoonlijke problemen weer op het veld stond. "Ik ben blij dat ik het vertrouwen van de trainer, teamgenoten en supporters heb mogen terugwinnen", liet hij weten. Sowah benadrukt dat de steun van de club hem heeft geholpen en dat hij vastberaden is om zich weer volledig in te zetten voor het team.

De trainer van NAC, Rick Kruys, kijkt met gemengde gevoelens terug op de wedstrijd. Hij was tevreden over de intensiteit en het tempo dat zijn team liet zien, zeker in de eerste helft. "De tweede treffer was geweldig. We onderschepten de bal, gingen meteen naar voren en hielden het overzicht. Dat is waar ik van geniet," aldus Kruys. Toch zag hij ook verbeterpunten, vooral in het vasthouden van het spel gedurende de hele wedstrijd.

Ruimte voor verbetering

Net voor rust wist De Graafschap te scoren, waardoor NAC met een krappe voorsprong de tweede helft inging. "We lieten ons te ver terugvallen en dat brak ons op," gaf Kruys toe. Na rust begon NAC sterker en creëerde het diverse kansen. Toen De Graafschap met tien man verder moest, had NAC het duel volgens Kruys eerder moeten beslissen. "We moeten leren zo'n situatie beter uit te spelen, ondanks dat hun keeper een geweldige wedstrijd speelde."

De overwinning betekent een belangrijke stap voor NAC, dat nu met meer vertrouwen verder kan werken aan het verbeteren van het spel. "De drie punten zijn binnen en dat is wat telt," concludeerde Kruys.