We krijgen een duidelijke dip in midden van de week, maar de zon overheerst

De zon krijgt deze week behoorlijk wat ruimte om te schijnen, maar in het midden van de week zit er een 'heel duidelijke dip', zegt weerman Alfred Snoek van Weerplaza maandagochtend in het radioprogramma KEIgoeiemorgen op Omroep Brabant.

Maandagochtend begint het niet warm, met een graad of 12, en is er best veel bewolking. "Ik ga ervan uit dat de zon vanmiddag steeds vaker tevoorschijn komt", zegt Snoek. "Dan oogt het heel vriendelijk. Het wordt 19 of 20 graden en het briesje van de afgelopen dagen is duidelijk in kracht afgenomen."

Zonnige middag

"Daardoor is het 's middags ideaal weer om naar buiten te gaan, bijvoorbeeld om te lunchwandelen. Het is niet te warm en niet te koud: ideaal weer voor deze fase van september", zegt Snoek.

Ook dinsdag breekt in de middag af en toe de zon door, met een graad of 20. Ook later in de week krijgt de zon behoorlijk wat ruimte om te schijnen.

Het zou Snoek niet verbazen als de temperatuur richting het weekend 's middags boven de 20 graden uitkomt.

Dip op woensdag

Met de 'heel duidelijke dip' krijgen we volgens de weerman van Weerplaza in de loop van woensdag te maken. "Ook donderdag verwacht ik tijdelijk meer wind, meer bewolking en af en toe wat regen", zegt Snoek.