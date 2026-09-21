Kinderboekenweek in Rucphen met gratis activiteiten

Van 30 september tot 11 oktober staat de Kinderboekenweek in de bibliotheek van Rucphen in het teken van boeken, muziek en theater. Kinderen kunnen deelnemen aan gratis activiteiten zoals een speurtocht, een workshop met een schrijver en creatief werken met een 3D-pen.

Gevonden voor jou

De Kinderboekenweek 2026 draait om podiumbeesten en talenten: zingen, dansen, toneel spelen of een meeslepend verhaal vertellen. De Bibliotheek West-Brabant, met een vestiging in Rucphen, biedt kinderen een podium om hun creativiteit te ontdekken. Gratis activiteiten en schitterende boeken staan centraal.

Op woensdag 7 oktober van drie tot vijf uur ’s middags komt schrijver Joost Schijns, bekend van het boek Meneer Bart, naar de bibliotheek in Rucphen. Hij vertelt over het schrijven van boeken en begeleidt een creatieve workshop met een 3D-pen. Deze activiteit is bedoeld voor kinderen van acht tot en met twaalf jaar.

Speurtocht en meer

Van 30 september tot en met 25 oktober kunnen kinderen van vier tot en met twaalf jaar meedoen aan een speurtocht in de bibliotheek. Het antwoordformulier is verkrijgbaar bij de balie. Tijdens deze zoektocht ontdekken kinderen de mooiste boeken die passen bij het thema van de Kinderboekenweek.

De bibliotheek biedt ook een breed scala aan andere activiteiten en boeken om het thema podiumbeesten te verkennen. Schrijf je gratis in via de website van de Bibliotheek West-Brabant om deel te nemen. De Kinderboekenweek loopt nog tot 11 oktober.