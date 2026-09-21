Asbest vrijgekomen bij grote brand in paddenstoelenkwekerij Overloon

Bij een grote brand in een loods van een paddenstoelenkwekerij in Overloon is asbest vrijgekomen in de omgeving. Het vuur woedde maandagochtend in het dak van de loods aan de Merseloseweg en was rond 12.30 uur onder controle. Er vielen geen gewonden, al ademde de eigenaar van de kwekerij rook in. Hij is in een ambulance nagekeken.

Instortingsgevaar Door instortingsgevaar had de brandweer moeite om het vuur onder controle te krijgen. Toch breidde de brand zich niet verder uit.

De brand ontstond rond 08.15 uur en werd ontdekt door personeel van de kwekerij. Bij het blussen kwam veel rook vrij, waarvan een deel over de naastgelegen A73 trok.

Achter de kwekerij staat een dieseltank van 1500 liter. Die werd warm door de brand en is daarom goed gekoeld. Volgens de brandweer was de situatie rond de tank "niet zo spannend".

Asbest en bewoners

Op het terrein van de kwekerij staat nog een andere loods, met een woongedeelte voor arbeidsmigranten. Zij stonden buiten op het terrein naar de brand te kijken.

In het dak van de loods waarin de brand uitbrak, zit asbest. Dat asbest heeft zich volgens de brandweer verspreid in de omgeving. "De panden die in de rookrichting staan, zijn hierover geïnformeerd", meldt de brandweer. Mede daardoor kunnen de arbeidsmigranten niet zomaar terug naar huis.

Bewoners bungalows mogen niet terug

Ook bewoners van twee bungalows op het terrein mogen nog niet terug. Wanneer zij wél weer terug mogen, is nog niet duidelijk.