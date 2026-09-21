Grote brand bij paddenstoelenkwekerij in Overloon, asbest vrijgekomen

In een loods van een paddenstoelenkwekerij aan de Merseloseweg in Overloon is maandagochtend brand uitgebroken. Rond halfeen was het vuur geblust. Bij de brand is asbest vrijgekomen in de omgeving.

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De brand brak rond kwart over acht uit in het dak van de loods en werd ontdekt door personeel. Er vielen geen gewonden. Wel ademde de eigenaar van de kwekerij rook in. Hij is nagekeken in een ambulance. Instortingsgevaar

Bij de brand kwam veel rook vrij. Een deel van de rook trok over de naastgelegen A73. De brand heeft zich niet verspreid en was ondanks instortingsgevaar net na de middag onder controle. Door dat instortingsgevaar had de brandweer moeite om het vuur te blussen.

Achter de kwekerij staat een dieseltank van 1500 liter. Die werd warm door de brand en werd daarom goed gekoeld. De situatie rond de dieseltank was volgens de brandweer 'niet zo spannend'. Asbest en bewoners

Op het terrein van de kwekerij staat nog een andere loods, met een woongedeelte voor arbeidsmigranten. Zij stonden buiten op het terrein naar de brand te kijken. In het dak van de loods waarin de brand uitbrak, zit asbest. Volgens de brandweer heeft dat asbest zich in de omgeving verspreid. "De panden die in de rookrichting staan zijn hierover geïnformeerd", meldt de brandweer. Mede daardoor kunnen de arbeidsmigranten niet zomaar terug naar huis. Ook bewoners van twee bungalows op het terrein mogen nog niet terug. Wanneer zij wél terug mogen is nog niet duidelijk.