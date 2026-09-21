Grote brand bij paddenstoelenkwekerij in Overloon, rook trekt over A73

Een loods van een paddenstoelenkwekerij aan de Merseloseweg in Overloon staat maandagochtend in brand. Meerdere korpsen van de brandweer zijn ter plaatse gekomen. Bij de brand komt veel rook vrij.

De brand brak rond kwart over acht uit. Op het terrein van de kwekerij staan twee loodsen. De brand is een van die twee loodsen uitgebroken en heeft zich nog niet verspreid.

In de andere loods zit ook een woongedeelte voor arbeidsmigranten. Zij staan buiten op het terrein van de kwekerij naar de brand te kijken. Het is nog onduidelijk of er gewonden zijn gevallen.

Rook

Bij de brand komt veel rook vrij. Mensen in de omgeving die last hebben van de rook, worden verzocht ramen en deuren gesloten te houden en ventilatiesystemen uit te schakelen. Een deel van de rook trekt over de naastgelegen A73.