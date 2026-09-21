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Activiteiten gemeld bij Rijnstraat in Oss
Burgemeester en wethouders van Oss hebben meldingen ontvangen voor activiteiten op Rijnstraat 5e.
Op Rijnstraat 5e in Oss zijn meldingen gedaan voor het mechanisch bewerken van andere materialen dan steen en metalen. Ook het reinigen, lijmen en coaten van materialen is gemeld bij de gemeente.
De meldingen zijn op 3 september 2026 ontvangen. Ze hebben de DSO-kenmerken 2026090300750 en 2026090300751 en de zaaknummers Z/513872 en Z/513873.
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