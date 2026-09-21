Gemeente Moerdijk wil grond verkopen aan TenneT

De gemeente Moerdijk heeft plannen om een stuk grond van 719 vierkante meter aan de Oude Moerdijkseweg te verkopen aan TenneT TSO B.V. voor uitbreiding van een transformatorstation.

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Het gaat om een perceel dat naast het bestaande station in Zevenbergschen Hoek ligt. Volgens de gemeente Moerdijk is TenneT de enige geschikte koper, omdat het stuk grond een reststrook is die alleen bruikbaar is als uitbreiding van het huidige eigendom van TenneT.

De grondverkoop is aangekondigd in het Gemeenteblad. Als er geen bezwaren worden ingediend binnen veertien dagen na publicatie, wordt de koopovereenkomst definitief gesloten.