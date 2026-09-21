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Halloweentocht in Heikant Veldhoven op 31 oktober
Op 31 oktober vindt in de Heikant in Veldhoven een Halloweentocht plaats. Voor dit evenement is geen vergunning nodig.
De gemeente Veldhoven heeft begin september een melding ontvangen voor de Halloweentocht die door de wijk Heikant zal trekken. Het evenement staat geregistreerd onder zaaknummer VHZ2026-01552.
Omdat de activiteiten vergunningvrij zijn, kunnen er geen bezwaren worden ingediend. De Halloweentocht belooft een spannende avond te worden voor deelnemers en toeschouwers in de wijk.
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