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Evenement Kromstraat Modeflitsen op 4 oktober geaccepteerd

De burgemeester heeft de aanvraag voor het evenement Kromstraat Modeflitsen Najaar-Winter in Veldhoven goedgekeurd. Het evenement vindt plaats op 4 oktober 2026.

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De aanvraag voor het evenement Kromstraat Modeflitsen Najaar-Winter is geaccepteerd. Het besluit hierover werd op 17 september 2026 naar de aanvrager verzonden. Het evenement zal plaatsvinden op de Kromstraat in Veldhoven.

Het besluit is onderdeel van zaaknummer VHZ2026-01438. Het evenement richt zich op modeflitsen voor het najaar en de winter. De aanvraag is beoordeeld en goedgekeurd door de burgemeester.

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