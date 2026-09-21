Vergunning voor 42 woningen op De Grote Bottel in Deurne verleend

De gemeente Deurne heeft een vergunning verleend voor de bouw van 42 rijwoningen op De Grote Bottel. Het besluit is genomen op 17 september 2026 en betreft een buitenplanse omgevingsplanactiviteit.

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Het plan voor De Grote Bottel in Deurne gaat over de bouw van 42 grondgebonden rijwoningen. Deze activiteit valt onder een buitenplanse omgevingsplanactiviteit, wat betekent dat de bouw afwijkt van de standaard regels in het omgevingsplan. De vergunning is geregistreerd onder zaaknummer HZ-2026-0631.

Het besluit en de bijbehorende stukken zijn beschikbaar voor inzage. Deze documenten bevatten details over het project en de verleende vergunning. Meer informatie is op te vragen bij de gemeente Deurne via de gebruikelijke contactgegevens.