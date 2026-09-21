Gehandicaptenparkeerplaats ingesteld aan Molenstraat in Deurne

De gemeente Deurne heeft een gehandicaptenparkeerplaats ingesteld bij de Molenstraat 39b. Deze plek is specifiek toegewezen aan een bewoner die aan de voorwaarden voldoet.

Gevonden voor jou

De gehandicaptenparkeerplaats is aangevraagd door een bewoner van de Molenstraat 39b. De aanvraag voldeed aan de eisen, waaronder het bezit van een gehandicaptenparkeerkaart en het ontbreken van een eigen parkeervoorziening. Het uitgangspunt is dat zo’n parkeerplaats zo dicht mogelijk bij de woning wordt geplaatst.

De nieuwe parkeerplek is kenteken-gebonden, wat betekent dat deze exclusief voor het voertuig van de aanvrager bedoeld is. Het wordt aangeduid met verkeersbord E6, aangevuld met een onderbord waarop het kenteken vermeld staat.