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Omgevingsvergunning verleend voor bijgebouw in Nuenen

De gemeente Nuenen heeft een vergunning verleend voor een aangepaste constructie van een bijgebouw aan de Opwettenseweg.

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Burgemeester en wethouders van Nuenen hebben besloten een vergunning te verlenen voor de wijziging van de constructie van een bijgebouw. Het gaat om een locatie aan de Opwettenseweg 126 in Nuenen. Dit besluit is op 17 september 2026 verstuurd en gaat een dag later in.

Het bijgebouw mag op een andere manier worden gebouwd dan oorspronkelijk was gepland. Wie de stukken wil bekijken, kan deze digitaal opvragen bij de gemeente Nuenen. De vergunning is gekoppeld aan zaaknummer 08203831503.

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