Omgevingsvergunning verleend voor verbouwing woning in Nuenen

De gemeente Nuenen heeft een vergunning verleend voor de verbouwing van een woning aan Voirt 34. Het besluit is verzonden op 17 september 2026.

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De woning aan Voirt 34 in Nuenen mag worden verbouwd. Burgemeester en wethouders hebben hiervoor de omgevingsvergunning verleend. Het besluit is op 17 september verstuurd en trad een dag later in werking.

Bij vragen over de vergunning kan contact worden opgenomen met de gemeente Nuenen. De documenten zijn op verzoek digitaal beschikbaar.