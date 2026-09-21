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Nieuwkuijksebrug in Cromvoirt krijgt herstel: tijdelijke verkeersmaatregelen

De Nieuwkuijksebrug in Cromvoirt wordt van 12 tot en met 30 oktober hersteld. Dit zorgt voor tijdelijke verkeersmaatregelen op de Nieuwkuijkseweg.

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De werkzaamheden aan de Nieuwkuijksebrug vinden plaats tussen 12 en 30 oktober. De gemeente Vught heeft hiervoor een vergunning verleend, die op 16 september is verzonden.

De Nieuwkuijkseweg zal tijdens de herstelperiode te maken krijgen met verkeersmaatregelen. Weggebruikers in Cromvoirt moeten rekening houden met mogelijke omleidingen en hinder.

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