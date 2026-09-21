Gehandicaptenparkeerplaats aan Lupinelaan in Waalre opgeheven

De gemeente Waalre heeft besloten de gehandicaptenparkeerplaats aan de Lupinelaan 3 op te heffen. De plek wordt weer beschikbaar gesteld voor algemeen gebruik door automobilisten.

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De individuele gehandicaptenparkeerplaats aan de Lupinelaan 3 wordt niet langer gebruikt zoals bedoeld in de beleidsregels, aldus de gemeente Waalre. Het verkeersbesluit dat deze plek als gehandicaptenparkeerplaats aanwijst, is daarom ingetrokken. Hierdoor kan de parkeerplaats weer door iedereen met een motorvoertuig worden gebruikt.

Het besluit is afgestemd met de politie en treedt in werking nadat het officieel is gepubliceerd in het gemeenteblad. Burgemeester en wethouders van Waalre hebben aangegeven dat dit besluit genomen is om de bruikbaarheid van de weg te waarborgen en de vrijheid van verkeer zoveel mogelijk te behouden.