Beslistermijn voor hekwerk-aanvraag in Zeeland verlengd

De gemeente heeft de beslistermijn voor een aanvraag aan Brand 75 in Zeeland met zes weken verlengd. Het gaat om het vervangen en aanpassen van een perimeter hekwerk.

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Op 17 september 2026 is besloten de afhandelingstermijn voor de aanvraag omgevingsvergunning met dossiernummer 60849-2026 te verlengen. De aanvraag betreft zowel technische aanpassingen als wijzigingen in het omgevingsplan.

Het adres van de aanvraag is Brand 75, 5411 RW in Zeeland. Het verlengingsbesluit is alleen bedoeld als mededeling en biedt geen mogelijkheid tot bezwaar. Inzage in het besluit is niet mogelijk.