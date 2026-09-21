Historische rally en alcohol schenken in Bergeijk op 11 oktober

Op 11 oktober trekt de Historische Eersel Postel Rally door Bergeijk en is er toestemming om alcohol te schenken op Kleine Witrijt 5.

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De gemeente Bergeijk heeft een melding ontvangen voor twee activiteiten op 11 oktober. Het gaat om de doorkomst van de Historische Eersel Postel Rally over het grondgebied van de gemeente en het schenken van alcohol op Kleine Witrijt 5.

De melding, die op 26 augustus is ingediend, is goedgekeurd. Dit betekent dat de activiteiten mogen plaatsvinden. Het betreft een evenement met alcohol en het gebruik van openbare ruimte. Tegen deze melding kan geen bezwaar worden gemaakt.