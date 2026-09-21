Luisterconcerten in Aquinohuis Bergeijk vanaf oktober

In het Aquinohuis in Bergeijk worden vanaf 4 oktober luisterconcerten georganiseerd op meerdere zondagmiddagen. Deze reeks loopt tot en met 6 juni 2027.

Gevonden voor jou

De luisterconcerten vinden plaats in het Aquinohuis aan de Dokter Rauppstraat in Bergeijk. Het gaat om een reeks evenementen waarvoor de gemeente een melding heeft ontvangen.

De melding is goedgekeurd, wat betekent dat de concerten volgens planning kunnen doorgaan. Het betreft activiteiten waarbij alcohol wordt geschonken tijdens een evenement.