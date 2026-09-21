Vlaggen en banners tijdens carnaval in Bergeijk toegestaan

De gemeente Bergeijk heeft toestemming gegeven om vlaggen en banners te plaatsen aan lantaarnpalen in 't Loo tijdens carnaval van 2 januari tot 12 februari 2027.

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Het gaat om het gebruik van de openbare ruimte in Kern 't Loo, waar de versieringen tijdens de carnavalsperiode zichtbaar zullen zijn. Het besluit is op 17 september 2026 verstuurd door de gemeente Bergeijk.

Met deze vergunning mogen vlaggen en banners worden opgehangen aan lantaarnpalen gedurende een periode van ruim een maand. De precieze locatie betreft het gebied rondom 't Loo, een kern in Bergeijk.